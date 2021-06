Spits Tom Boere grijpt kans bij Cambuur met beide handen aan, Terneuzenaar terug in eredivisie

Boere speelde eerder met FC Twente in de eredivisie, in het seizoen 2017-2018. Na de degradatie en een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, verhuisde de aanvaller medio 2019 naar KFC Uerdingen. Bij die club speelde hij één seizoen, op het derde niveau van Duitsland. Na een teleurstellende half jaar bij Türkgücü München, maakte Boere in januari de overstap naar SV Meppen. Met die club degradeerde hij vervolgens uit de Derde Liga.

,,Ik kan niet zeggen dat ik twee slechte jaren heb gehad’’, kijkt Boere terug. ,,Het seizoen bij Uerdingen was best aardig, met tien goals in 21 wedstrijden plus een paar assists. Maar alles eromheen was vervelend. Het ging er totaal niet professioneel aan toe. Soms moest je ’s ochtends weer naar een of ander dorp rijden omdat daar een veld lag waar we op konden trainen. Ik was met een bepaald idee naar Duitsland gegaan en had zelf heel andere verwachtingen. Buiten de wedstrijden om is het me heel erg tegengevallen.’’