‘Spits’ Ben de Reu begint op de bank bij Zeeuws Elftal

,,Van mijn 18de tot mijn 32ste heb ik gevoetbald bij Arnemuiden. In mijn jongere jaren deed ik aan atletiek. Maar toen ik met mijn ouders naar Arnemuiden verhuisde, ben ik gaan voetballen. Ik kon best hard lopen, want ik was in de atletiek een sprinter en middenafstandsloper.’’