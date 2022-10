Spelers Hoek geven hun vertrokken trainer via teletekst afscheidscadeau

Als een boot zonder kapitein koerste Hoek deze week op het weekend af. Vrijdagavond was daar ineens het bericht dat trainer Björn De Neve het al na dertien wedstrijden voor gezien hield bij de Zeeuws-Vlamingen. De trainer gaf zaterdagochtend aan dat zijn besluit - ondanks de tegenvallende resultaten - niets met het sportieve aspect te maken had. ,,Dit is een opeenstapeling van factoren.’’

Assistent Pieter Ongena nam het stuurwiel daarom over tijdens het duel in de derde divisie met VVOG, een ploeg die ook nog niet alles op de rit heeft. Voor Hoek daarom misschien wel een fijne tegenstander, om de gebeurtenissen van zich af te spelen. Twee minuten duurde het voordat de thuisploeg voor het eerst gevaar kon stichten. Karim Bannani haalde de achterlijn, maar zijn voorzet werd onderschept.

Het vervolg van de eerste helft leverde het bewijs waarom de wedstrijd tegen VVOG voor Hoek op een perfect moment kwam. De bezoekers kwamen nauwelijks tot kansen en zelf kwam Hoek, dat zeer degelijk speelde, een aantal keer gevaarlijk voor het doel. Giovanni Delannoy en Steve Schalkwijk slaagden er alleen niet in hun ploeg aan een voorsprong te helpen, waardoor de ploegen zonder treffers leken te gaan rusten.

Maar in de 43ste minuut sloeg Gilles Vandecandelaere. Het uitverdedigen van VVOG ging volledig mis, waardoor de Belg de bal kon onderscheppen. Hij aarzelde niet en schoot beheerst raak. Maar dat Hoek daarmee nog niet veilig was, merkte de ploeg kort na rust. Jeremy de Graaf soleerde zich naar een enorme kans namens de bezoekers. Zijn schot raakte echter de paal, waardoor Hoeks voorsprong in stand bleef.

Tussenstanden volgen

Met De Graaf als grootste gevaarstichter was VVOG na de pauze een stuk ijveriger. De man die eerst de paal trof zag een tweede goede inzet gekeerd worden door Hoek-keeper Lars Knipping. Hij leek Hoek daarmee wakker te schudden, want niet veel later lag aan de andere kant de 2-0 erin. Een voorzet leek aan niemand besteed te zijn, maar Mathieu de Smet stond wel op de goede plek. Hij aarzelde niet en knalde de bal binnen.

Uiteindelijk was er toch nog een succesje voor De Graaf, die er met een rake vrije trap kort voor tijd 2-1 van maakte. Het werd daardoor nog even billenknijpen voor Hoek, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. De Zeeuws-Vlamingen sleepten zo drie belangrijke punten binnen, zal ook de vertrokken trainer De Neve hebben gezien. ,,Vanaf halfdrie ga ik de tussenstanden van Hoek natuurlijk volgen’’, had hij namelijk gezegd.