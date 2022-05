Spelers die eerst niemand zag staan, zijn nu ineens heel populair

Steve Schalkwijk en Roycel James kwamen toch niet, Hage vertrekt alsnog en ook Renzo Roemeratoe zou nu in de startblokken staan om nog de overstap naar Hoek te maken. Iemand vertelde me deze week dat we in zijn ogen steeds minder persoonlijkheden hebben in het Zeeuwse voetbal. Daar zit wel wat in, ja. Daarnaast zie je dat het in kwalitatief opzicht momenteel ook niet overloopt. Kloetinge heeft de nieuwe selectie op orde, maar Goes en Hoek moeten alle zeilen bijzetten om straks genoeg spelers te hebben.