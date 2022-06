Speelt RIA W donderdag tegen DIA? Of wordt het toch nog Blauw Wit’81?

In het betaald voetbal loopt een pilot om een zesde wissel toe te staan als een speler met een hoofdwond uitvalt. In het amateurvoetbal is hier nog geen sprake van. Het resultaat is dat dinsdagavond om 20.00 uur nog acht minuten uitgespeeld moeten worden, bij een 2-0-tussenstand in het voordeel van DIA. Mocht Blauw Wit’81 de achterstand weten weg te werken, dan volgt er nog een verlenging van twee keer 15 minuten. Is het daarna nog onbeslist dan volgen er strafschoppen. De winnaar speelt komende donderdag in Westdorpe tegen RIA W.