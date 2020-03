Sparta verlengt contract met hoofd jeugdopleiding Dolf Roks

Dolf Roks keerde in 2014 terug bij Sparta, de club waar hij tussen 1986 en 2002 onder meer jeugdtrainer, assistent, technisch directeur en hoofdtrainer was. In 2004 richtte hij samen met Dennis en Gérard de Nooijer de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) op. Tien jaar later ging hij weer parttime aan de slag bij Sparta. Nadat hij was vertrokken bij JVOZ werd zijn takenpakket in Rotterdam vervolgens steeds verder uitgebreid.

Roks was naast hoofd jeugdopleiding ook een tijd manager spelerszaken en scouting. Sinds afgelopen jaar is hij voltijds bezig in de functie van hoofd jeugdopleiding. JVOZ is nog altijd één van de opleidingspartners van Sparta. ,,Wij willen graag continuïteit in de organisatie‘’, zegt directeur Manfred Laros op de website van de club. ,,Met Dolf hebben we iemand in huis die al tientallen jaren ervaring heeft in het betaalde voetbal. Natuurlijk ligt de focus op doorstroming vanuit de jeugd naar het betaalde voetbal, maar daarnaast zijn we ook flinke stappen aan het maken met het afsluiten van nieuwe samenwerkingen met amateurclubs en het langer binden van jonge spelers aan Sparta. Namens het bestuur hebben we daarom besloten om het contract met Dolf te verlengen.”