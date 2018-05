Sparta neemt afscheid van Zeeuwse spelers

Lange weg leidt naar de titel

14 mei KRABBENDIJKE - Op de platte kar reden ze door het dorp. In triomf. De witte kampioenshirtjes aan. Na veertig jaar keerde Krabbendijke terug naar de tweede klasse. Met een 2-0-zege op Seolto werd de titel veiliggesteld. Een demonstratie werd het beslissende duel niet. De bijna altijd kritische coach Pim Bruins had er even geen boodschap aan. ,,Kampioenswedstrijden zijn zelden of nooit goed, ook deze niet.’’