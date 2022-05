Spanning naar kookpunt in derde klasse na zuinige zege van Nieuwdorp

Jelle Klap mist zijn maatje zaterdag tegen kampioen in spe

Jelle Klap (25) is nog minimaal drie wedstrijden te bewonderen in de top van het Zeeuwse amateurvoetbal. Voordat de verdediger naar Kruisland vertrekt, hoopt hij Goes in de derde divisie te houden. ,,‘Falen’ wil ik het niet noemen”, dicht hij een eventuele degradatie toe. ,,Maar degraderen is nooit leuk.”

20 mei