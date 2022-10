Soufian Dooms is dicht bij stunt tegen jeugdliefde

Bekerderby is ook een clash tussen broers en ‘beste maatjes’ Roan en Demy Kole

Het bekerduel tussen Apollo’69 en Luctor is zaterdag meer dan zo maar een leuke derby. In ieder geval geldt dat voor de broers Demy en Roan Kole. Demy (25) staat in de spits bij de ploeg uit Heinkenszand. Roan (24) is de rechtsbuiten van Apollo. Aan de vooravond van de broederstrijd kijken de broers samen vooruit naar het duel en praten ze over hun onderlinge band. ,,Natuurlijk is het voor ons een speciale wedstrijd.’’

