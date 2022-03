Sofyan Bousantouh keert terug uit België, ‘We zullen laten zien wat het oude Groene Ster is’

Hoewel Bousantouh fan is van de harde ondergrond in de zaal, kan hij ook op het veld aardig uit de voeten. Zo heeft hij bij JVOZ gespeeld en is hij zelfs twee seizoenen voor NAC uitgekomen. „Het leukste van voetbal is acties maken. Als ik de bal heb, maak ik die actie. Dat is mijn handelsmerk. Of dat nou in de zaal is of op het veld maakt mij niet zoveel uit. Als ik maar mijn acties kan maken,” zegt hij.