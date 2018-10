Sofyan Bousantouh is nog zoekende bij Vlissingen

VLISSINGEN - Zondag-hoofdklasser VC Vlissingen leed afgelopen zondag tegen koploper Halsteren alweer de vijfde nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer John Karelse is terug te vinden op plek dertien. Morgen wil Vlissingen weer wat vet op de botten krijgen. Middenmoter UDI’19 is de tegenstander.

Al het hele seizoen is Sofyan Bousantouh min of meer de verpersoonlijking van Vlissingen. De negentienjarige vleugelaanvaller toont zo nu en dan zijn klasse, maar Karelse is nog niet dermate tevreden, dat Bousantouh een vaste waarde is. Hij wisselt grandioze acties in de kleine ruimte af met onnavolgbaar en onbegrijpelijk balverlies. Synchroon aan het team dus, want Vlissingen heeft zich dit seizoen al meermaals tekort gedaan en is eerder een haperende tractor dan een geoliede machine.

Failliet

Bousantouh is zich ervan bewust. ,,We moeten meer rendement halen’’, vindt hij. ,,Ik persoonlijk ook.’’ Bousantouh en Vlissingen is voorlopig nog geen gelukkig huwelijk. De dribbelaar kwam deze zomer over van het Belgische Lierse SK, waar hij zijn minuten maakte bij de beloften. ,,Lierse ging in december failliet’’, blikt Bousantouh terug. ,,Voor de spelers was het duidelijk: hier valt niets meer te halen. Dus kwam ik zonder club te zitten.’’ Veel opties had de vleugelaanvaller niet. ,,John wilde me bij Vlissingen hebben’’, vertelt Bousantouh. ,,Er waren geen andere clubs.’’

Quote Als ik de bal op eigen helft krijg, moet ik slim zijn en de bal in de ploeg houden. Dat moet ik inzien. Sofyan Bousantouh

In de acht officiële duels die Vlissingen tot dusver afwerkte, verscheen Bousantouh vier keer aan de aftrap. Slechts één keer mocht hij de negentig minuten vol maken. Verder draafde hij één keer als invaller op. ,,Het gaat niet zoals ik had gehoopt’’, baalt Bousantouh. ,,Ik heb niet genoeg laten zien. Ik begrijp dat de trainer voor iemand anders kiest.’’ De Vlissinger zoekt naar de juiste woorden. ,,Soms pakt het gewoon niet uit’’, zegt Bousantouh. ,,Als ik de bal lange tijd niet heb gehad, en ik krijg ‘m na twintig minuten weer, dan wordt het echt moeilijk om in de wedstrijd te komen. Dat heb ik vaak. Als de eerste actie mislukt, denk je bij de volgende actie wel na. Dan moet ik geen domme dingen doen.’’

Meerwaarde