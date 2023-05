Soap in derde klasse eindigt met titel voor MOC’17, Kapelle gaat de nacompetitie in

Ongeldig verklaarde duels, formele klachten bij de KNVB en geschuif met het programma; de derde klasse B was de afgelopen weken in de ban van een meeslepende soap. Vanavond kwam de titelstrijd tot een climax. Dankzij een 0-1 overwinning bij De Jonge Spartaan gaat MOC’17 met het kampioenschap aan de haal. Het blijft Prinsenland, dat ook won, op doelsaldo voor.

De ruim zevenhonderd toeschouwers op het sportpark in Middelharnis zagen een meeslepend voetbalgevecht. De spanning liep regelmatig hoog op, waardoor arbiter Poortvliet na een halfuur al vier keer de gele kaart had getoond. Een dominante eerste helft werd door MOC op slag van rust omgezet in een verdiende openingstreffer via Gijs Wijnmaalen, die een voorzet bij de tweede paal binnen kon glijden. Wijnmaalen, die wortels heeft liggen in Dinteloord, dreigde daarmee Prinsenland de das om te doen.

Toch kon ook De Jonge Spartaan, dat nog een kleine kans op de titel had, zich af en toe voor het vijandige doel melden. Vlak na de pauze raakte Christiaan Hoogzand namens de thuisploeg de onderkant van de lat. Aan de andere kant was Joshua Becht even later met een volley dichtbij de bevrijdende tweede treffer.

In de slotfase was het vooral overleven voor MOC. Onder meer de paal en enkele weergaloze reflexen van doelman Bram Stolp hielden de koploper op de been. Uiteindelijk trok MOC de zege over de streep, waardoor het feest kon losbarsten bij de spelers, staf en bezoekers uit Bergen op Zoom.

Teleurstelling in Dinteloord

Nummer twee Prinsenland had aan een 2-0 thuisoverwinning op het al gedegradeerde SKNWK niet genoeg voor de titel. In de eerste helft leverde een handvol mogelijkheden geen treffer op. Vlak voor rust waren er plots drie kansen voor SKNWK, maar twee keer Prinsenland-doelman Pietersma en één keer de paal voorkwamen een tegentreffer.

Na rust was het weer Prinsenland dat het heft in handen nam. Een kwartier voor tijd was daar eindelijk de voorsprong, toen Pieter van Est het net vond. De kansen stapelden zich daarna op voor de thuisploeg, dat via Jim Kanters ook nog een tweede en beslissende treffer wist te maken. Even dacht het bezoekende publiek nog te kunnen juichen, maar de signalen over een gelijkmaker in Middelharnis bleken ‘fake news’. Prinsenland eindigt op hetzelfde aantal punten als MOC, maar loopt de titel mis op doelsaldo.

Niet speelgerechtigde speler

De titelstrijd in de derde klasse B kreeg eerder deze maand een opvallende wending. Prinsenland trok aan de bel bij de KNVB over een niet speelgerechtigde speler bij tegenstander Halsteren. Merlijn Roels had op 29 april niet in actie mogen komen tijdens het door Prinsenland met 4-3 verloren duel. De herhaling van het treffen, dat door de ‘administratieve fout’ van Halsteren moest worden overgespeeld, eindigde in 1-0 voor Prinsenland.

De ploeg uit Dinteloord kwam daardoor in puntenaantal op gelijke hoogte met koploper MOC’17, dat woedend was over het besluit van de KNVB om het duel over te laten spelen. ,,Op deze manier zou ik geen kampioen willen worden”, reageerde voorzitter Jurgen van Zwol. De club uit Bergen op Zoom diende een formele klacht in bij de voetbalbond, maar kreeg nul op het rekest.

Ook De Jonge Spartaan, dat nog een kleine kans had op de titel, moest hun eerder ongeldig verklaarde duel met Halsteren nog overspelen. Dat gebeurde afgelopen zaterdag. Om een sportief einde van de competitie te garanderen, besloot de KNVB de laatste duels van Prinsenland en MOC’17 door te schuiven naar dinsdagavond.

Doordat Den Bommel dinsdagavond met 4-2 van Halsteren won, ging die ploeg in de eindrangschikking over Kapelle heen. Dat was slecht nieuws voor de Bevelandse formatie, die nu als nummer negen in de eindstand de nacompetitie in gaat en moet gaan spelen voor behoud.