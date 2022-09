Snelle leerlingen van Goes geven Dennis de Nooijer wat hij wil

VIERDE DIVISIE/VIDEONa een wedstrijd met veel goals, maar ook veel tegendoelpunten, en een 0-0 deed Goes zaterdag eindelijk wat het voor ogen had: veel scoren en weinig goals tegen krijgen. Thuis werd koploper Nieuwenhoorn met duidelijke cijfers verslagen: 4-0.

De basisopstelling van vierdedivisionist Goes is tijdens de eerste weken van het seizoen vaak geen verrassing. Trainer Dennis de Nooijer houdt vast aan een vaste kern spelers. Zo ook zaterdag voor het duel met koploper Nieuwenhoorn, waarin Goes op jacht moest naar de eerste zege van het seizoen. Want hoewel de vaste basis nog niet onderuit ging, won het ook nog niet.

Al binnen vier minuten was er echter een grote kans voor de bezoekers. Het slippertje van Tim de Winter kon alleen niet in een treffer worden omgezet door de bezoekers uit Hellevoetsluis. Ook Dangelo Martien kwam na een kwartier met de schrik vrij. Stefan de Bert kwam zijn ploegmakker te hulp, greep sterk in en voorkwam een voorsprong voor Nieuwenhoorn.

Die missers werden in de 25ste minuut keihard afgestraft door Erwin Franse. De balvaardige vleugelspeler, die overkwam van Hoek, trok vanaf de linkerkant het strafschopgebied in en rondde zijn individuele actie af met een schuiver in de korte hoek: 1-0. Een scrimmage vlak voor rust leverde bijna ook nog de 2-0 op, maar Daniel Wissel, Francis Kabwe Manengela en Wout den Engelsman kregen hem er niet in.

Daar had Franse minder moeite mee. Op aangeven van zijn maatje Steven Smulder maakte hij er in de 58ste minuut 2-0 van, nadat hij ook de doelman van Nieuwenhoorn nog had omspeeld. Maar de mooiste van de middag kwam niet veel later op naam van Den Engelsman. Met een soort halve omhaal schoot hij Goes naar de eerste overwinning van het seizoen.

Timo Lijbers maakte met de 4-0 ook aan de laatste onzekerheid een eind en gaf trainer Dennis de Nooijer dan eindelijk wat hij wilde. Na de 3-3 tegen WNC (teveel tegendoelpunten) en de 0-0 bij Zwaluwen (de kansen niet afgemaakt) beleefde Goes tegen Nieuwenhoorn - dat na rood voor Delano a Cohen (2x geel) met tien man eindigde - het perfecte scenario. Het maakte veel doelpunten en gaf zelf helemaal niets weg. De ploeg leert dus snel.