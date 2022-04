Smeltkroes van verschillende culturen komt samen bij dorpsclub Waarde

EERSTE KLASSE B Zes keer is scheeps­recht voor hoofdrol­spe­ler Remon de Vlieger en Terneuzen­se Boys

TERNEUZEN -Terneuzense Boys bleef zaterdag voor de vijfde week op rij ongeslagen in de eerste klasse B. Tegen Nieuwenhoorn, directe concurrent van Kloetinge provinciegenoot Kloetinge in de titelstrijd, werd het 2-2. Een hoofdrol was er voor Remon de Vlieger. Hij gaf de assist voor de aansluitingstreffer en bedwong zijn zenuwen bij de gelijkmaker.

2 april