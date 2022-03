Sluitpost Cremers ziet dat zijn defensie staat als een huis

Ben jij nou zo’n goede keeper of is de verdediging zo goed?

,,Haha, ik ga niet van mezelf zeggen dat ik zo goed ben hoor. Maar het gaat zeker erg lekker dit seizoen. Laten we het erop houden dat het een mix van de twee is. Ik had het zeker niet verwacht moet ik eerlijk zeggen. De coronapauze heeft lang geduurd en ik heb te maken gehad met blessureleed. Ik ben heel blij met onze verdediging, want die staat echt als een huis.‘’