Sluis verliest na strafschoppen: ‘Toch een geslaagd seizoen’

NACOMPETITIE Yerseke kan na zwaarbe­voch­ten zege maar kort uithijgen: ‘Op naar Wieldrecht!’

WOUDENBERG - Yerseke is nog steeds in de race voor een plek in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De ploeg van trainer Alexander van Keulen won met 0-1 in Woudenberg, waardoor die club juist degradeert uit de eerste klasse.

11 juni