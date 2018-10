Sluis torent boven Brabantse reuzen uit en kent geen angst

De vijfde klasse A is een mooie mix van ploegen uit Zeeland en Noord-Brabant. Fifty-fifty is het niet, maar het scheelt niet veel. Acht teams komen uit Zeeuws-Vlaanderen, zes zijn Brabants. En wat opvalt: de ploegen uit onze buurprovincie maken grotendeels de dienst uit. Vijf van de ploegen in de top zes zijn Brabants.

Maar er is altijd baas boven baas. En dat geldt in dit geval voor Sluis. De ploeg is niet alleen de enige Zeeuwse ploeg tussen de Brabantse toppers, het laat ook nog al die toppers achter zich. Net als Lepelstraatse Boys en NVS hebben de mannen van trainers Danny Pols en Patrick Caniere twaalf punten, maar geen van die ploegen kan tippen aan het doelsaldo van plus twaalf.

Zondag staat Sluis dus een confrontatie met nummer vijf Vivoo te wachten. De ploeg uit Huijbergen is de tweede Brabantse tegenstander van de Zeeuws-Vlaamse koploper. Eerder werd in Bergen op Zoom al gewonnen van de huidige nummer vier, Nieuw Borgvliet. Dat duel eindigde in 0-2 voor Sluis.

Enige nederlaag

En waar Sluis dit seizoen een goed gevoel heeft overgehouden aan het enige duel met een Brabantse opponent, heeft Vivoo niet alleen maar vrolijke herinneringen aan Zeeuws-Vlaanderen. Op de eerste speeldag werd daar namelijk de enige nederlaag tot nu toe geleden. Aardenburg haalde destijds in eigen huis flink uit: 7-4.

Behalve Sluis-Vivoo staan er dit weekeinde nog meer wedstrijden op het programma. Hoek gaat zaterdag in de derde divisie bijvoorbeeld op bezoek bij Jong FC Groningen, Goes treft een dag later Quick'20 en Vlissingen neemt het zondag op tegen UDI'19. In het overzicht hieronder kunt u vinden tegen wie uw favoriete ploeg dit weekeinde speelt.

ZATERDAGVOETBAL

Derde divisie: DVS’33-FC Lisse, Noordwijk-Achilles’29, Ajax-Harkemase Boys, Stedoco-SJC, Quick Boys-Eemdijk, ASWH-DOVO, Jong FC Groningen-Hoek (15.00 uur), ONS Sneek-ODIN’59, asv De Dijk-VVOG.

Eerste klasse B: Kloetinge-Honselersdijk, SHO-Heinenoord, Westlandia-BVCB, Forum Sport-Die Haghe, Rijsoord-Brielle, De Meeuwen-Deltasport, Poortugaal-RVVH.

Tweede klasse E: Arnemuiden-Bruse Boys, Tholense Boys-FC Axel, Krabbendijke-Oostkapelle, Nieuwdorp-DBGC, Terneuzense Boys-NSVV, Yerseke-SSV’65, MZC’11-Serooskerke.

Derde klasse A: Bevelanders-Veere, GPC Vlissingen-FC Dauwendaele, Luctor Heinkenszand-Walcheren, Kruiningen-Vlissingen, ‘s-Heer Arendskerke-RCS, VCK-Kapelle, Zaamslag-De Noormannen.

Derde klasse B: Dubbeldam-WHS, Halsteren-Noad’67, Klundert-DFC, Seolto-DHV, Wieldrecht-Kogelvangers, ZSC’62-De Fendert, Prinsenland-Smerdiek.

Vierde klasse A: Hoedekenskerke-Nieuwland, MZVC-Apollo’69, Patrijzen-Lewedorpse Boys, Spui-Colijnspl. Boys, Wemeldinge-Cadzand, Jong Ambon-Wolfaartsdijk, Goes-Domburg.

Vierde klasse B: Duiveland-Brouwershaven, Rillandia-SKNWK, SPS-Stavenisse, Vrederust-VVC’68, WIK’57-FC de Westhoek, Vosmeer-Hansweertse Boys, Waarde-DwO’15.

ZONDAGVOETBAL

Derde divisie: Jong FC Volendam-JVC Cuijk (zaterdag), Quick-HBS (zaterdag), Westlandia-UNA (zaterdag), TEC-EVV (zaterdag), Goes-Quick’20, Dongen-OJC Rosmalen, HSC’21-Hercules, Blauw Geel’38-ADO ‘20, OFC-OSS’20.

Hoofdklasse B: Leonidas-IFC, Vlissingen-UDI’19/CSU (14.00 uur), Alphense Boys-Halsteren, GVV Unitas-Meerssen, RKSV Groene Ster-RKAVV, Nuenen-Baronie, Minor-De Meern, SVA Papendorp-Gemert.

Tweede klasse E: Voab-Uno Animo, Cluzona-Hoeven, Madese Boys-SC Kruisland, Beek Vooruit-Sarto, Jeka-Zundert, Unitas’30-Zeelandia Middelburg, Rijen-WSC.

Derde klasse A: Steenbergen-Clinge, SC Gastel-Terneuzen, SAB-Roosendaal, RBC-Philippine, Schijf-VVR, Virtus-HVV’24, Victoria’03-MOC’17.

Vierde klasse A: Breskens-Odio, Hontenisse-WVV’67, Oostburg-Meto, RIA W-Hulsterloo, Groede-Biervliet, Koewacht-IJzendijke, Vogelwaarde-Steen.