Sluis neemt de koppositie over, SDO’63 herstelt zich en complimenten voor Koewacht

DERDE KLASSE B Kapelle, Kruiningen, ZSC’62 én Tholense Boys schieten weinig op met remises in Zeeuwse onderons­jes

Kapelle en Kruiningen dreigen na het 1-1-gelijkspel in hun onderlinge duel in de derde klasse B in de play-offs om lijfsbehoud terecht te komen. In de partij tussen ZSC’62 en Tholense Boys werd helemaal niet gescoord: 0-0. Met dat resultaat schoot niemand op. Bruse Boys kan de tweede-periodetitel vergeten, na een 2-1-verlies bij Kogelvangers.