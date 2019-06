Sluis doet het in de herkansing toch: promoveren, ten koste van Biervliet

Woest slotoffen­sief helpt Oostburg ook niet verder tegen Victoria'03: 2-1-ver­lies

16:47 OUDENBOSCH – Oostburg is tot het gaatje gegaan, maar speelt volgend seizoen ‘gewoon’ weer in de vierde klasse. In de halve finale van de nacompetitie verloor de ploeg van trainer David Almekinders maandag met 2-1 bij Victoria’03.