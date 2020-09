Slotoffensief Hoek kan eerste nederlaag niet voorkomen

DERDE DIVISIEHOEK – De eerste nederlaag voor Hoek in de derde divisie is een feit. Een slotoffensief kon een Nederlaag tegen FC Lisse zaterdagmiddag niet voorkomen: 1-2.

In Hoek, waar Jonathan Constansia bij de thuisploeg voor het eerst dit seizoen een basisplaats had, viel in het eerste kwart van de wedstrijd weinig te beleven. Pas na 28 minuten was het eerste schot op doel een feit. Rik Impens kreeg de bal voor zijn voeten en haalde uit, maar de inzet werd geblokkeerd.

Twee minuten later wilde Hoek een strafschop, nadat Steve Schalkwijk naar de grond was gegaan, maar die kwam er niet. Aan de andere kant had FC Lisse amper echte kansen gehad, maar kwam het wel op voorsprong. De bezoekers hadden daarbij de hulp van de thuisploeg nodig, want via Roycel James ging de bal over de doellijn.

Na die tegenvaller gaf Hoek zich zeker niet gewonnen. Zo was Erwin Franse gevaarlijk, met een schot na een afgeslagen bal, maar kwam de gelijkmaker er niet. Aan de andere kant was het kort daarna wel weer raak voor FC Lisse. Jeffrey Klijbroek bracht de thuisploeg een minuut voor rust verder in de problemen: 0-2.

Aardig wat kansen

Na de pauze kwam Hoek een stuk beter voor de dag. In de derde minuut van de tweede helft was Franse al dicht bij een treffer en vijf minuten later maakte Rik Impens er 1-2 van. Er zat zeker ook meer in. Franse was een ware plaag voor de defensie van FC Lisse, Impens kreeg mogelijkheden en ook Steve Schalkwijk kreeg aardig wat kansen.

De van Goes overgekomen spits had het geluk zaterdag tegen FC Lisse niet aan zijn zijde. Een kopbal van zijn hoofd ging over het doel, net als een schot. En ook misschien wel de grootste kans van de wedstrijd hiel Schalkwijk om zeep. Na een snelle aanval van Hoek kreeg hij de bal in de voeten, maar miste voor een leeg doel.

De thuisploeg was er, na twee remises, alles aan gelegen voor eigen publiek de ongeslagen status te behouden en op zijn minst een punt te pakken. Tijdens de laatste minuten van het duel was alles en iedereen op de helft van FC Lisse te vinden. Maar het gewenste resultaat bleef uit en Hoek ging voor het eerst dit seizoen onderuit.