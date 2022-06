SKNWK nog niet klaar door vuurwerk; Wolfaartsdijk, Nieuwdorp en Zaamslag wel verder

VLISSINGEN - Spanning en sensatie in de halve finales van de nacompetitie voor plaatsen in de derde klasse. Een bizarre goal bij Duiveland , een gestaakte wedstijd bij SKNWK, strafschoppen in Nieuwdorp, een winnend doelpunt in de 96ste minuut in Wolphaartsdijk én een vroege rode kaart in Zaamslag.

Nieuwdorp-Krabbendijke 1-1, Nieuwdorp wns: Strafschoppen moesten de beslissing brengen in een duel waarin Danny Weber de bezoekers na ruim een kwartier met een strak schot op voorsprong zette: 0-1. Roderiek Gakeer bracht Nieuwdorp nog voor de pauze met een kopbal op gelijke hoogte: 1-1. In het tweede bedrijf wisselden de kansen, met ballen op paal en lat aan weerskanten. In de onvermijdelijke verlenging werd niet meer gescoord, zodat een zenuwslopende serie penalty’s volgde. Nieuwdorp won met 5-4, nadat Armin de Bat in de gelijkmakende beurt de laatste strafschop hoog over schoot. Nieuwdorp-coach Perry Snoep vond dat de gelukkigste ploeg had gezegevierd. ,,We kregen allebei kansen, het kon alle kanten op. Ik moet wel zeggen dat wij die strafschoppen fantastisch inschoten.’’ Krabbendijke-coach André Maas verbeet de teleurstelling. ,,Dit hoort ook bij voetbal. Het is pas op de plaats en volgend seizoen in de vierde klasse opnieuw beginnen.’’ \

Lees ook Zo ziet de nacompetitie voor de Zeeuwse clubs eruit

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Feest bij Nieuwdorp na de gewonnen strafschoppenserie. © René van der Vliet

Wolfaartsdijk-FC de Westhoek’20 3-2: In een leuke, spannende en gelijk opgaande wedstrijd begon de thuisploeg goed en langzaamaan nam FC de Westhoek’20 het initiatief over. Enzo Scholten opende voor Wolfaartsdijk de score met een verdekt schot en Kevin Veerhoek werkte de gelijkmaker tegen de touwen. In de tweede helft kwam Wolfaartsdijk beter van onder de druk vandaan en Jarnick Kole schoot met links de bal in de bovenhoek.

Een heroïsch duel werd het, want in het laatste deel van de wedstrijd mikte Delano Westerink een strafschop raak, 2-2. Daar bleef het niet bij, want drie minuten later zette invaller Dani de Leeuw Wolfaartsdijk weer op voorsprong. Een belegering volgde, maar de equipe van waarnemend coach Jan Kole hield stand. ,,Alles klopte vandaag. Geweldig dat wij de finaleronde hebben gehaald. We hebben er zin in’’, aldus Kole. Voor FC de Westhoek’20 is het seizoen klaar. ,,Heel jammer, maar het is ons niet gelukt. Het was een echte thriller’’, zo vertelde Ferdinand van Duijvenbode na afloop.

Zaamslag-MZVC 5-2: Derdeklasser Zaamslag kwam door een rake kopbal van Frans Rokven op voorsprong. De bezoekers konden na een kwartier al met een man minder verder doordat Beaudoin Haeck zijn tweede gele kaart kreeg. De thuisploeg bleef scherp en bleef zijn eigen spelletje spelen. Het ging niet mee in het spel van MZVC en de Argentijn Lionel Paez verdubbelde de score naar 2-0. Een goed eerste kwartier na de pauze betekende ook meteen dat de wedstrijd gespeeld was. Twee fraaie schoten van Joost Simons en een benutte strafschop van Koen Post en Zaamslag stond met 5-0 voor.

MZVC kwam door doelpunten van Patrick Joossens en Matthijs van Belzen nog terug tot 5-2. ,,Een heel goede teamprestatie van ons. De ploeg heeft na de domper van de laatste competitiewedstrijd de rug gerecht en laten zien dat wij in de derde klasse willen blijven’’, aldus medetrainer Joris Rademakers. Zijn collega Jacco Nelen van MZVC was not amused na afloop: ,,Eigenlijk was het geen wedstrijd door de snelle rode kaart en dat is eeuwig zonde. Het is echt een teleurstelling.’’

SKNWK-SCO 2-1, gestaakt: Er stond veel spanning op de wedstrijd en dat was op het veld terug te zien. SKNWK en SCO uit Oosterhout waren aan elkaar gewaagd. De thuisploeg had wel meer de bal, maar beide ploegen kregen geen grote kansen. SCO kwam op 0-1 voorsprong door een discutabel doelpunt. Of de bal volledig de lijn gepasseerd had, was niet geheel duidelijk, maar leidsman Coskan wees naar de middenstip. Lang konden de bezoekers niet genieten, want Jarno van Nieuwenhuize maakte met een typerende actie de gelijkmaker: randje buitenspel zijn snelheid benuttend en koeltjes afrondend. Hij viel daarna wel geblesseerd uit. Uiteindelijk werd het verlengen en in de 117e minuut werkte aanvoerder René Verschoor de bal na een scrimmage in het doel. Daarna ontstond er chaos en staakte de scheidsrechter de wedstrijd vanwege vuurwerk op het veld. De voetbalbond zal uitspraak moeten doen over het vervolg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.