Situatie Terneuzense Boys is nu echt zorgelijk

RCS is klaar voor sleutelrol in derde klasse

GOES - RCS zorgde zaterdag in de derde klasse A voor de grootste overwinning van de 24ste speelronde door in Goes met 0-8 te winnen van de gelijknamige zaterdag derdeklasser. Na een wat stroeve competitiestart is RCS is het doel van Cees Houtepen duidelijk: ,,Wij gaan voor een periode.’’

22 mei