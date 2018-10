Sint Maarten zonder Zeeuwse inbreng

RUDESTATS Van Keulen zorgt voor gelijkma­ker tegen Groeneveld

8 oktober De twee meest ervaren Zeeuwse trainers uit de tweede klasse van het zaterdagvoetbal stonden zaterdag tegenover elkaar: Alexander van Keulen vs Marco Groeneveld. In zijn 279ste duel in de tweede klasse was Van Keulen met Yerseke het Bruse Boys de baas van Groeneveld, die zijn 185ste wedstrijd langs de lijn stond op dit niveau.