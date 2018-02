Siereveld keert na één seizoen terug bij Hoek

Giovanni Siereveld debuteerde bij Vlissingen in het seniorenvoetbal en maakte in 2005 de overstap naar Kloetinge. Na twee seizoenen lijfde Hoek hem in de zomer van 2007 in. Medio 2009 maakte Siereveld de overstap naar Eendracht Aalst, maar het avontuur in België duurde maar een paar maanden. In de winterstop keerde hij terug naar Hoek, waarmee hij vervolgens naar de topklasse promoveerde. In 2014 promoveerde hij ook weer met Hoek naar de topklasse en hij won in totaal drie keer de districtsbeker met de Zeeuws-Vlaamse club.