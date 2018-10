Sharona Tieleman zet opmars met ADO voort

Veenstra: ‘Het voelt alsof we deze week nul winst hebben geboekt’

17:56 GOES - In de aanloop naar het duel met laagvlieger Quick’20 kampt Goes-trainer Rogier Veenstra met lichte zorgen. Verschillende spelers hebben pijntjes. ,,Niks ernstigs”, stelt hij. ,,Maar ik moet wel even wennen dat er getraind wordt met de handrem erop. Het voelt alsof we deze week nul winst hebben geboekt.”