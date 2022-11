Sharona Tieleman maakt Oranje-debuut tijdens spannend duel

TOPSCORERS Guus de Leeuw komt eraan

Guus de Leeuw in de spits levert Yerseke voorlopig punten en doelpunten op. Na vijf duels zonder winst (vier in de competitie en één in de beker) verhuisde De Leeuw van de flank naar het centrum. Dat bleek een gouden greep. Met zes doelpunten in twee duels metselde hij het fundament voor zes punten.

7 november