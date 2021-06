Serooskerke voegt vier spelers toe aan selectie na vertrek van ander viertal

Je gunt Oranje een bondscoach als Roberto Martinez

11:47 Terwijl wij ons in Nederland vooral bezighouden met systemen (3-5-2, of is het 5-3-2, doe maar 4-3-3) en ergeren aan een haperende bondscoach, leven ze bij onze Zuiderburen ontspannen toe naar het EK. De 1-1 van deze week in het oefenduel met de Grieken? Daar maakte niemand zich druk om. Van de basisploeg die Roberto Martinez het veld in stuurde, behoren er straks maar drie of vier tot de ideale elf.