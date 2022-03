Selectie Jong Oranje is volgende hoogtepunt in prille carrière Jan Paul van Hecke

DERDE DIVISIE/VIDEO Sylvio Hage heeft het op zijn heupen en leidt Goes eindelijk naar primeur

GOES - Sylvio Hage en Gianni Tiebosch hebben zaterdag-derdedivisionist Goes de eerste overwinning van het seizoen bezorgd. Een week na de met 2-0 verloren derby tegen Hoek was het eindelijk raak voor de ploeg van trainer Kevin Hollander. Tegen concurrent Dovo werd het weer 2-0, maar nu zat Goes aan de goede kant van de score.

