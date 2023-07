Scouten bij het Zeeuws elftal: deze oude tegenstanders zijn hot deze zomer (en een gemiste kans)

Competitie­ge­noot van Goes in protest tegen indeling vierde divisie

Bij RKSV Halsteren is met ‘stijgende verbazing’ gereageerd op de indeling voor de vierde divisie voor volgend seizoen. De club, die net als Goes is ingedeeld in de vierde divisie C, is niet blij en had gehoopt met de invoering van het ‘weekendvoetbal’ meer op zaterdag te gaan spelen én kortere reisafstanden te hebben. Een protestbrief ligt inmiddels op de mat bij de KNVB.