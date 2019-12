Scorende Bouzambou weer onderuit met Oranje in Tsjechië

Nog geen witte rook bij Goes, Eikenhout blijft voorlopig voor de groep

21:34 GOES - Derdedivisionist Goes kan tot de winterstop beroep doen op interim-trainer Daan Eikenhout als eindverantwoordelijke. De KNVB laat weten dat de club – op basis van de reglementen – tot 23 december dispensatie krijgt. De kans is groot dat Eikenhout op 14 december bij de thuiswedstrijd tegen Ter Leede (dit weekend is het elftal vrij) nog altijd voor de groep staat.