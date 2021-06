Schouws voetbalelftal laat profs uit Kroatië schrikken en zweten

VIDEOSCHARENDIJKE - Het Schouws elftal zette zichzelf zondag weer eens in de etalage. Het gelegenheidsteam maakte in het verleden de nodige profteams aan het schrikken en dat deed het nu weer. Halverwege leidde het team met 2-1 tegen Lokomotiv Zagreb. Na de pauze herstelde het Kroatische team de schade (2-5). Het verhaal van de wedstrijd in drie thema’s.

Schouws elftal

Het Schouws elftal deed zondagmiddag aan klantenbinding. De amateurs werkten zich een slag in de rondte om de profs van Lokomotiv Zagreb een lastige middag te bezorgen. Door twee koele momenten van Ramon Janson lukte dat voorbeeldig. De spits van MZC’11, teruggekeerd van Kloetinge, opende na 6 minuten de score en verdubbelde die na 25 minuten. Beide keren versloeg de defensie op snelheid en de doelman 1 op 1.

Coach Henk Schouten glom na afloop van oor tot oor toen hij het over de eerste helft had. ,,Mooi he’’, zei hij. ,,We hoorden een week geleden dat we moesten spelen, we hebben twee keer getraind met spelers van bijna alle clubs op het eiland en we maken het dan zo’n tegenstander moeilijk. Ik doe dit al tien jaar en we hebben nu gekozen voor een verjonging. Dat maakt het nog specialer.’’

En natuurlijk kwam er een moment dat het Schouws elftal door zijn hoeven zakte. Conditioneel was Lokomotiv Zagreb verder, het vele gewissel aan Schouwse kant was na rust niet bevorderlijk voor de prestatie. Maar het duel deed veel goed voor de representatie van het team. En dat was ook belangrijk vond begeleider Edwin van Oeveren. ,,De laatste keer verloren we met 14-0 van FC Dordrecht. Met deze uitslag worden we weer wat interessanter voor tegenstanders.’’

Julius Bliek

Bij die 14-0 stond Julius Bliek twee jaar geleden ook in het veld, maar dan aan de goede kant van de score. Hij speelde toen voor FC Dordrecht. Sindsdien kwam hij uit voor Go Ahead Eagles, kortstondig voor Saburtalo uit Georgië en afgelopen seizoen weer voor Dordt. Nu is hij op zoek naar een nieuwe club. Het duel van zaterdag kwam daarom als geroepen voor hem. ,,Eindelijk weer eens een wedstrijd.’’

Volledig scherm Rody Vermue in duel met een speler van Lokomotiv Zagreb. © Sandra Schimmelpennink

Bliek speelde 90 minuten centraal achterin. Hij was aanvoerder en voetballend en verbaal prominent aanwezig. Hij onderschepte tientallen voorzetten van de zijkant, beet zich vast in de tegenstanders bij kopduels en grondgevechten en stuurde de backs en middenvelders in het compact houden van het team. ,,Ik wilde iets neerzetten met het team’’, zei hij. ,,Ik denk dat dat gelukt is. Ik ben er in elk geval trots op.’’

Zijn voetbaltoekomst is nog ongewis. Hij zet zijn kaarten op een vervolg van zijn profloopbaan. Na zijn vertrek bij Dordt is hij nu transfervrij. ,,Ik hoop dat er iets moois komt. Binnen- of buitenland.’’

Profclubs in Zeeland

Lokomotiv Zagreb was de eerste van een lange rij profclubs die in Zeeland, in het bijzonder Schouwen-Duiveland, gaan spelen. Vandaag slaat Vitesse zijn tenten op in Burgh-Haamstede. Woensdag speelt de club zijn eerste oefenduel, tegen het Griekse AEK Athene dat hier ook zit. Dat duel wordt bij FC De Westhoek’20 achter gesloten deuren gespeeld.

Volgende week zaterdag oefent Excelsior in Scharendijke tegen het Belgische Winkelsport (met publiek), waarna FC Utrecht (vanaf 12 juli) en Roda JC (vanaf 20 juli) naar Zeeland komen. Deze teams zullen verschillende oefenwedstrijden spelen, maar deze zijn nog niet allemaal bevestigd en de vraag is of er bij allemaal publiek bij aanwezig mag zijn.

Schouws elftal-Lokomotiv Zagreb 2-5 (2-1). 7. Ramon Janson 1-0, 28. Ramon Janson 2-0, 41. Marko Dabro 2-1, 50. Roko Simic 2-2, 58. Bruno Zdunic 2-3, 63. Luka Stojkovic 2-4, 70. Wouter de Jonge 2-5 (eigen doelpunt).

Schouws elftal: Simon de Bruine, Nathan van der Neut, Julius Bliek, Jesse van der Linden, Mike de Voogd; Julian van Nieuwenhuize, Sven Heijboer, Jeremy Hubregtse, Rody Vermue; Ray Kroon, Ramon Janson. Invallers na rust: keeper Kenneth Boogerd, Dani de Vlieger, Wouter de Jonge, Luuk van Vossen, Martijn Dalebout en Sander Backx.

Volledig scherm De Schouwse muur keert een vrije trap van Lokomotiv Zagreb. © Sandra Schimmelpennink