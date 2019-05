Schouder Gert-Jan van Leiden schiet weer uit de kom; VVSB komt te vroeg

Goes moet het in Lienden doen zonder zijn topscorer Steve Schalkwijk

12:41 GOES - Goes moet zaterdag in de nacompetitie-ontmoeting met FC Lienden een 0-3-nederlaag zien om te buigen. Trainer Rogier Veenstra kan niet beschikken over de geschorste Jarreau Manuhuwa. Ook topschutter Steve Schalkwijk ontbreekt waarschijnlijk. ,,Een dag na de wedstrijd liep hij met krukken.”