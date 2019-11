Scheidsrechter vergeet zijn kaarten bij Zaamslag-Kapelle

Simonse loste het anders op. Hij noteerde de naam van Roy van der Staal en later van Pepijn Rademakers in zijn boekje en deelde de spelers mee dat ze geel hadden gekregen. Na afloop zei Simonse in de bestuurskamer dat de kaarten in het scheidsrechtershok lagen. ,,Voor rust had ik ze niet nodig. Ik fluit al zo lang, maar dit is me nog nooit gebeurd. Het zal me in de toekomst ook niet meer overkomen‘’, verzekerde hij.