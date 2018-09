Scheidsrechter Rick Sturm uit Oostkapelle koestert na zijn ongeluk elke minuut op het veld

Vroege trainers­wis­sel bij VC Vlissingen: Zuijdwegt gaat, Ragut komt

21:28 VLISSINGEN - Nog voor de competitie is begonnen, is de eerste club al van trainer gewisseld. Bij de zaterdagtak van VC Vlissingen is Ronald Zuijdwegt na goed overleg met het bestuur vertrokken. Zijn plaats wordt per direct ingenomen door Thomas Ragut.