Scheidsrechter Niels Boel uit Vlissingen schuift zijn ambities een jaartje door

Column Barry van der Hooft Eigenlijk had Rick van Drongelen wel een plekje in de EK-selectie verdiend

15 mei We hadden het er donderdagavond nog over, met een stel jonge voetballers, bij ons in de tuin. Weet je nog, dat toernooi in Limburg? Daarna kwamen een paar anekdotes voorbij en werd er veel gelachen. Zo gaat dat. Toernooien zorgen negen van de tien keer voor mooie herinneringen en een grote glimlach. Zo gingen wij als spelertjes van Terneuzen met een bus naar het toernooi van Mifano, in het Brabantse Mierlo. Daar hadden ze altijd mooie, best grote trofeeën. Van die bekers die je de hele terugreis stevig vasthield.