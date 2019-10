Scheidsrechter krijgt klap na wedstrijd Lewedorpse Boys: ‘Misschien is het tijd voor een statement’

Even terug naar zaterdagmiddag, naar de slotfase van Lewedorpse Boys-VCK. Bij het duel in de derde klasse A is de thuisploeg de bovenliggende partij en leidt in blessuretijd met 2-1. Meerdere kansen om een derde of zelfs vierde goal te maken heeft Lewedorpse Boys laten liggen. In de 94ste minuut gaat een verdediger van de thuisploeg in duel met een aanvaller van VCK en valt. ,,Ik stond op de rand van het strafschopgebied en kon niet constateren of er een overtreding was begaan’’, zegt De Vos. ,,Ik liet doorspelen en uit die aanval maakte VCK de 2-2.’’