Scheidsrechter Harold van de Ketterij fluit zaterdag zijn 1000ste wedstrijd

Terwijl de fotograaf van deze krant hurkt en in opperste concentratie foto’s maakt, poseert Van de Ketterij met een van zijn oude plakboeken. De inwoner van Goes heeft vrijwel alle krantenartikelen en programmaboekjes van zijn gefloten wedstrijden bewaard. Van de Ketterij vraagt of zijn houding goed is. ,,Ik ben ook geen twintig meer’’, grapt de leidsman. Van de Ketterij zat op de middelbare school toen hij voor het eerst een wedstrijd leidde en is sindsdien onafgebroken actief. Op verzoek selecteert en becommentarieert hij zijn vijf meest memorabele wedstrijden.