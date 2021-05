Scheenbeschermers worden verplicht in zaalvoetbal; 'Maar dan moeten ze er ook wel naar fluiten’

Bij de Bevelandse zaalvoetbalvereniging kwam het nieuws als een verrassing. Een dag later en na overleg met de voorzitter kon Minnaard, die wedstrijdsecretaris is, echter precies vertellen wat het voor hen gaat betekenen. ,,Aan de ene kant is het hartstikke goed. Op ons niveau schoppen jongens nog wel eens mis, dan is extra bescherming niet verkeerd. Maar aan de andere kant zijn we bang dat ze denken: we hebben toch bescherming, schop maar door. Het spel moet niet harder worden.’’