Schalkwijk bezorgt interim-duo Goes eerste succes

DERDE DIVISIEBARENDRECHT – De eerste wedstrijd zonder Ruud Pennings leverde Goes zaterdag de tweede zege van het seizoen op. Tegen het Barendrecht van Yarick Dorst uit Bruinisse was een vroege treffer van Steve Schalkwijk genoeg voor de winst. Het werd 0-1.

Na twaalf minuten was het al raak voor de ploeg van interim-trainers Ron Amperse en John Livramento. Steve Schalkwijk, de clubtopscorer van Goes, kopte de 0-1 binnen. Een opsteker voor de geplaagde derdedivisionist. Voor Schalkwijk bovendien alweer zijn zesde treffer van het seizoen.

Nummer zeven was een kleine tien minuten later ook bijna een feit. Schalkwijk had een pegel in huis, maar die werd gekeerd. Het resultaat was een corner, die eveneens niets opleverde. Barendrecht counterde vervolgens, maar kon uit de uitbraak niet scoren.

Goes leverde veel strijd in Barendrecht, was ook de bovenliggende partij, maar slaagde er niet in de voorsprong verder uit te breiden. Onder anderen Daniel Wissel, Sylvio Hage en Schalkwijk kregen de bal er niet in, waardoor het halverwege 0-1 stond.

Slotoffensief

Die stand stond ook na negentig minuten nog op het scorebord. Want hoewel Goes kansen bleef krijgen en Barendrecht een slotoffensief in huis had, bleken de doelpunten na rust nog schaarser dan voor rust. Drie punten erbij voor Goes, maar er had meer in gezeten dan de nipte 0-1.