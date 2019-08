Samenwerking binnen Walchers vrouwenvoetbal komt van de grond

Zaterdag is er een feestelijk begin van de samenwerking. Op de velden van FC Dauwendaele komen 38 voetbalsters bijeen, die gezamenlijk aan de seizoensvoorbereiding beginnen en uiteindelijk twee ploegen gaan vormen. Adri Franke wordt de hoofdtrainer, Nancy Bahadour neemt het tweede elftal op zich. De voetbalsters blijven allen lid van hun eigen club, maar gaan spelen onder de vlag van de Middelburgse club. De kosten voor de samenwerking worden door de drie verenigingen gedeeld.

,,Ik vond dat er iets moest gebeuren”, vertelt Franke, die al tientallen jaren actief is binnen het meisjes- en vrouwenvoetbal in Zeeland. ,,In maart hield ik een eerste bijeenkomst voor clubs. Meerdere onderzoeken hadden aangetoond dat alleen met 175 à 225 speelsters moet hebben, wil je binnen een vereniging een goede doorstroming hebben. Daar komt geen club in Zeeland aan en dus probeerde ik iedereen zover te krijgen de handen ineen te slaan.”

Zaadje geplant

Daarna duurde het lang voordat het concreet werd. ,,Clubs hadden last van koudwatervrees.” Maar vlak voor de deadline van de KNVB, medio juli, durfden FC Dauwendaele, Zeelandia Middelburg en SV Walcheren het toch aan. Er wordt begonnen met een samenwerking bij de senioren, in de komende jaren komen ook de O15, O17 en O19 erbij. Franke: ,,Het zaadje is nu geplant. De verdere uitwerking volgt.”