Salar Azimi: ‘Ik werk gewoon kei- en keihard’

Nummer 21 knalt nummer 21 binnen

9:00 HOEK - Je kon het plichtmatig noemen, of saai. Hoek-Stedoco was inderdaad geen wedstrijd die lang in het geheugen zal blijven hangen. Maar voor een spektakelstuk heb je twee ploegen nodig die er echt iets van willen maken. Bij Stedoco, dat in de derde divisie al uitgespeeld is, ontbrak zaterdag de echte wil om tot het gaatje te gaan. Hoek wilde wél een goede wedstrijd op de mat leggen, waardoor de winst (2-0) meer dan verdiend was.