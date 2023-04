Said Bouzambou viert bekertriomf met FC Eindhoven: ‘Dit zijn de wedstrijden waarvoor je leeft’

Het Topsportcentrum in Rotterdam, pal naast de Kuip, is vrijdagavond het decor van de de nationale zaalvoetbalfinale tussen FC Eindhoven en ZVV Ede. Als scheidsrechter Jochem van Dijke uit Tholen om exact 20.45 uur het beginsignaal laat klinken, is het tjokvol op de tribunes. Ruim 2000 mensen zijn op de ontmoeting tussen topclub FC Eindhoven en ZVV Ede, koploper in de eerste divisie, afgekomen. De supporters, keurig verdeeld over eigen vakken, zorgen met vlaggen, feestattributen en trommels voor een uitgelaten sfeer.