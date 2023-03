Said Bouzambou verlengt zijn contract bij FC Eindhoven tot 2025

TWEEDE KLASSE G Arnemuiden verslaat koploper Zuidland met ruime cijfers

Arnemuiden vertrok met een grote grijns op het gezicht uit Zuidland, want de Walcherse formatie leerde koploper Zuidland in eigen huis een lesje in de tweede klasse G: 0-4. Door die uitslag en de 2-0-overwinning van NSVV op Yerseke was het stuivertje wisselen aan kop van de ranglijst.