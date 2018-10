Said Bouzambou slikt geel en nederlaag met Oranje

SSV'65 neemt Arnemuiden als voorbeeld na oorwassing

7:00 GOES - Twee ploegen die allebei nog op zoek zijn naar de juiste vorm stonden zaterdag tegenover elkaar in de tweede klasse E. SSV’65 kreeg bezoek van Arnemuiden. In de eerste helft gebeurde er weinig, maar na negentig minuten voetbal had het publiek toch tien doelpunten gezien. De bezoekers bleken veel te sterk, het werd liefst 2-8.