Said Bouzambou pakt met FC Eindhoven de eerste prijs van het seizoen

Bouzambou had een groot aandeel in de score. De international van Oranje maakte de 3-1, 4-1 en 6-1. ,,Dat waren intikkertjes’’, beschreef Bouzambou na afloop zijn goals, die overigens na mooie, uitgespeelde aanvallen tot stand kwamen. Ook ploeggenoot Ayoub Boukhari was goed voor drie treffers.

In het met ruim 2000 toeschouwers uitverkochte Topsportcentrum Rotterdam beleefde eredivisionist FC Eindhoven een stroeve start tegen ZVV Ede, dat in de eerste divisie uitkomt. De opponent verdedigde scherp en de Brabantse formatie had moeite om de openingen te vinden. Ayoub Boukhari zette zijn ploeg op het goede spoor en Said Bouzambou zorgde voor een 3-1-ruststand. ,,Ede is gewoon een heel goede ploeg, die niet voor niet voor niks de finale heeft gehaald’’, zei Bouzambou later. ,,In de eerste helft hebben we goed geïnvesteerd en na rust was Ede op een gegeven moment kapot.’’