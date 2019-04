Saïd Bouzambou opgeroepen voor oefeninterlands Oranje tegen Moldavië

AB­BA-scheids­rech­ter Nagtegaal moet alleen FC Twen­te-Zeeu­wen nog tegenkomen

17:32 VLISSINGEN - Het duel in de Keuken Kampioen Divisie van vrijdag tussen het Zeeuws getinte Go Ahead Eagles en Jong AZ staat onder leiding van scheidsrechter Marc Nagtegaal. Hij was vorig seizoen arbiter bij het bekerduel tussen FC Lisse en Hoek, dat uitmondde in de zogeheten ABBA-soap. Na het duel van vrijdag kan de leidsman bijna alle Zeeuwse profs op het tweede niveau van Nederland afvinken.