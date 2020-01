Saïd Bouzambou op stage bij topclub in Kazachstan

Vlissinger Bouzambou, die in de zaal voor het Belgische Malle-Beerse speelt, en Velseboer speelden in oktober tijdens het WK-kwalificatietoernooi in Roemenië met Oranje tegen Kazachstan. Het tweetal liet een goede indruk achter en is nu uitgenodigd voor een stage. ,,Ik weet niet echt wat we kunnen verwachten’’, aldus Bouzambou. ,,Het is een mooie kans om met één van de beste zaalvoetbalploegen ter wereld mee te trainen. Kairat is de nummer vier van de wereld. We worden in elk geval niet voor niets uitgenodigd.’’