Said Bouzambou met dubbele cijfers naar volgende ronde in Champions League

Saïd Bouzambou: ‘Hier heb ik maanden naar uitgekeken’

7:00 VLISSINGEN - Saïd Bouzambou speelde al ruim vijftig interlands voor het Nederlands zaalvoetbalteam en was actief in twee Aziatische clubtoernooien. Hij is dus wel wat gewend, maar de Vlissinger proefde nog nooit van Europees voetbal. Daar komt zaterdagmiddag verandering in, als Bouzambou met Hovocubo in Noorwegen in de Champions League aantreedt. ,,Ik kijk al maanden uit naar deze wedstrijd.’’