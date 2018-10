Said Bouzambou kan zich opmaken voor Zweedse dubbel

Het houdt een keer op met de Houdini-acts van Hoek

7:00 HOEK - Je ziet ze vaak in de Nederlandse stadions. Toeschouwers die vijf of zelfs tien minuten voor het laatste fluitsignaal al naar huis gaan, om de drukte te vermijden en op tijd thuis te zijn. Wie dat dit seizoen bij Hoek doet, heeft al heel wat goals moeten missen. Zaterdag was het weer tijd voor zo’n Houdini-act, deze keer met Kyle Doesburg in de rol van goochelaar. Na 85 minuten stond het 2-3, vijf minuten later was De Dijk met 4-3 verslagen.