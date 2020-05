Saïd Bouzambou blijft bij Hovocubo én VC Vlissingen

Kiran keert voor de vierde keer terug naar Terneuzen

3 mei TERNEUZEN - Can Kiran draagt komend seizoen opnieuw het shirt van Terneuzen. De aanvaller komt over van VC Vlissingen en keert zo voor de vierde keer in acht jaar tijd terug bij de zondag-derdeklasser. Kiran vertrok afgelopen zomer naar het Belgische Maldegem en speelde vanaf januari een paar wedstrijden voor VC Vlissingen.